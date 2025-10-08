Son Mühür - 8 Ekim 2025 tarihinde Zeytinburnu Balkan Şehirleri Parkı Barış Ağacı Anıtı’nda düzenlenen etkinlikte, Rumeli ve Balkan kökenli dernekler, vakıflar ve göçmen torunları atalarını andı. Sinem Ocak’ın sunuculuğunu üstlendiği anma töreni, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı.

Etkinlikte, 8 Ekim tarihinin TBMM tarafından resmi anma günü olarak ilan edilmesi için gerekli yasal sürecin başlatıldığı açıklandı. Rumeli kanaat önderleri adına konuşan Atilla Baykal, bu yöndeki çalışmalara öncülük edeceklerini ifade etti.

“Bir kimliğin yeniden doğuşu”

Katılımcılardan Soner Özimer, 8 Ekim’in anlamına değinerek, “Bu anma günü için geç bile kaldık. Atalarımız bir gecede toplayabildikleri eşyalarla Türkiye’ye göç etti, çok zorlu yolculuklar yaşandı. Bu acıların bir daha yaşanmaması için buradayız. Bizim kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi anlatmamız gerekiyor. Rumeli’den göç eden mavi gözlü devi, Mustafa Kemal Atatürk’ü yaratan bir halkız” dedi.

Gülen Aksu Türker ise konuşmasında Rumeli-Balkan kökenli milyonlarca vatandaşın ortak değerlerine vurgu yaparak, “Prof. Dr. Necdet Tekin’in araştırmalarına göre Türkiye’de 32 milyon Rumeli-Balkan kökenli insan yaşıyor. Bu kimliğin en önemli unsurlarından biri dürüstlük, çalışkanlık ve yeniden var olma gücüdür. ‘Biz Rumeliyiz’ platformu, bu ortak hafızayı yaşatmak için bir araya geldi. 8 Ekim’in resmi anma günü olması için çalışmalara devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Balkan Savaşları’nın yıldönümü

Anma günü, 8 Ekim 1912’de Karadağ Krallığı’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmesiyle başlayan Balkan Savaşları’nın yıldönümüne denk geliyor. Savaşlar sonucunda yaklaşık 5 milyon insan göç etti, yüz binlercesi hayatını kaybetti ve yüzyıllar boyunca Osmanlı medeniyetinin bir parçası olan topraklar boşaldı.

Bu nedenle 8 Ekim, yalnızca bir savaşın değil; bir medeniyetin yerinden edilişinin ve yeniden doğuşunun sembolüolarak kabul ediliyor.

Barış Ağacı Anıtı’nda anlamlı tören

Zeytinburnu’ndaki Barış Ağacı Anıtı önünde yapılan törende, Rumeli göçmenlerinin Türkiye’nin kültürel, sosyal ve ekonomik yaşamındaki önemli katkılarına dikkat çekildi. Katılımcılar, Rumeli kökenli vatandaşların çalışkanlık, vatanseverlik ve dayanışma mirasının bugün hâlâ Türkiye’nin dört bir yanında yaşadığını vurguladı.

Etkinlik, “Ben değil, biz diyerek yürüyoruz” mesajıyla sona erdi.