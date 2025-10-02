İsrail'in Sumud Filosu'na yönelik hamleleri gelmeye devam ediyor. Akşam saatlerinde başlayan yoğun müdahaleler beraberinde İsrail askerlerinin gemilere çıkmasını ve gözaltılara başlamasını getirdi. İsrail askerleri gemilere çıkarak aktivistleri gözaltına almaya ve gemilere el koymaya başladı.

6 gemiye el konuldu!

Aktivistlerle canlı bağlantılar kesilirken, gelen ilk bilgilere göre ise 6 gemiye İsrail askerleri tarafından el konuldu. Gemilerin isimlerinin ise; Sirius, Alma, Spectra, Huga, Adara ve Deir Yassin olduğu öğrenildi.

9 Türk gözaltında!

İsrail askerlerinin hamleleri gemilere el koymakla sınırlı kalmadı. Aktivistler de gözaltına alındı. 9 Türk vatandaşının gözaltına alındığı öğrenilirken; Osman Çetinkaya, Onur Murat Olgu ve Hüseyin Şuayb Ordu'nun İsrail askerleri tarafından İsrail'e götürüldüğü ifade edildi.