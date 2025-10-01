Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, İsrail donanmasının müdahalesiyle karşı karşıya kaldı. İsrail Dışişleri Bakanlığı, filodaki bazı aktivistlerin gözaltına alındığını ve güvenlik gerekçesiyle limana nakledildiklerini açıkladı.

İsrail'den açıklama

İsrail Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Sumud filosuna ait birkaç gemi güvenli bir şekilde durduruldu ve yolcuları İsrail limanına naklediliyor. Greta ve arkadaşları sağ salim ve iyiler” ifadeleri kullanıldı. Açıklama ile birlikte gözaltına alınan aktivistlerin görüntüleri de paylaşıldı.

Greta Thunberg yine gözaltında

Gözaltına alınanlar arasında dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg de yer alıyor. Thunberg, daha önce de benzer bir girişim sırasında İsrail ordusu tarafından gözaltına alınmıştı.

Daha önce de sınır dışı edilmişti

Thunberg, 1 Haziran’da İtalya’nın Sicilya bölgesindeki Katanya kentinden yola çıkan Madleen gemisi ile Gazze’ye insani yardım götürmek istemişti. Ancak 9 Haziran’da İsrail donanması, gemiyi Gazze’ye 185 kilometre mesafede uluslararası sularda durdurmuş ve Thunberg gözaltına alınmıştı. Aktivist, daha sonra İsrail tarafından sınır dışı edilmişti.

Müdahale uluslararası tepki çekiyor

İsrail’in Gazze ablukasına karşı başlatılan yardım girişimlerine yönelik müdahaleler, uluslararası kamuoyunda tartışma yaratmaya devam ediyor. Greta Thunberg’in yeniden gözaltına alınması, özellikle insan hakları örgütlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının gündemine oturdu.