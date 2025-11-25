Son Mühür- İran’da düzenlenen 2025 Kish Inox Tech Expo’da ileri teknoloji ürünü olarak tanıtılan insansı robotların, gerçekte özel kostüm ve makyajla sahneye çıkan performansçılar olduğu anlaşıldı. Fuarda sergilenen figürlerin robot değil, gerçek insanlar olduğunun ortaya çıkması kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Ziyaretçiler detaylardan şüphelendi

Fuar alanında bulunan bazı ziyaretçiler, sergilenen “robot”ların yüzündeki belirgin cilt izleri, düzenli nefes alıp verme hareketleri ve doğal göz kırpmaları gibi ipuçlarından yola çıkarak durumdan şüphelendi. İnsan vücuduna özgü duruş ve mimikler, figürlerin bir makine değil, kostüm giymiş kişiler olduğunu düşündürdü.

Sahnedeki performans dikkat çekti

Etkinlik sırasında, bir erkek ve bir kadın performansçı mekanik hareketlerle sahneye çıkarak izleyicilere insansı robot izlenimi vermeye çalıştı. İkilinin kendilerini “ortak bir veri kodu içinde çalışan bir veri koleksiyonu” olarak tanımlaması da izleyicilerin ilgisini çeken ayrıntılar arasında yer aldı.

Görüntüler sosyal medyada gündem oldu

Fuar görüntülerinin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından olay geniş kitlelere ulaştı. Kullanıcılar, videolardaki ayrıntıları inceleyerek figürlerin insan olduğuna işaret eden unsurları paylaştı. Görüntüler kısa sürede viral olurken, gösteri çok sayıda mizahi içerik ve eleştirel yorumla gündemdeki yerini korudu.