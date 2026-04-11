İsrail, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un İsrail askerlerine ilişkin bir video paylaşımına sert tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Lee’nin söz konusu görüntüleri paylaşmasının ve sorumluların hesap vermesi yönündeki çağrısının “kabul edilemez” olduğu savunuldu.

Açıklamada, paylaşılan videonun 2024 yılına ait olduğu belirtilerek olayın daha önce kapsamlı şekilde incelendiği öne sürüldü. İsrail tarafı ayrıca, olay sırasında askerlerin tehdit altında olduğunu iddia ederken, söz konusu görüntülerin “dezenformasyon içeren kaynaklardan yeniden gündeme getirildiğini” ileri sürdü.

Lee’nin paylaşımı ülke içinde geniş yankı buldu

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, İsrail askerlerinin bir Filistinliyi öldürerek çatıdan attığını gösterdiği öne sürülen bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu. Lee paylaşımında, olayın doğruluğunun araştırılması ve gerekli adımların atılması gerektiğini vurgularken, savaşta yaşanan ihlallerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Paylaşım, Güney Kore kamuoyunda kısa sürede geniş yankı uyandırırken, çok sayıda kullanıcı İsrail’in bölgedeki saldırılarını eleştiren yorumlarla Lee’ye destek verdi. Söz konusu paylaşımın kısa sürede milyonlarca etkileşim alması dikkat çekti. Ayrıca Lee’nin, İsrail ordusuna yönelik eleştirilerini ilk kez bu kadar açık bir şekilde kamuoyuyla paylaşması öne çıktı.