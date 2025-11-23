İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’ın etkili olduğu Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda operasyonun “nokta atışı” şeklinde gerçekleştirildiğini ve hedefte Hizbullah’ın üst düzey bir yöneticisinin olduğunu öne sürdü.

Adraee, saldırının “İsrail’e yönelik tehditleri önleme amaçlı” olduğunu savunurken, operasyonun detaylarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Lübnan basını: Yaralılar var

Saldırı sonrası bölgede büyük patlama seslerinin duyulduğu ve çok sayıda binanın hasar gördüğü bildirildi. Lübnan basınındaki ilk bilgilere göre, saldırıda aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel kaynaklar, ambulansların bölgeye sevk edildiğini, arama-kurtarma ekiplerinin hasar gören binalarda çalışma yürüttüğünü aktardı. Yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Dahiye bölgesi Hizbullah’ın siyasi ve askeri merkezi

Beyrut’un güneyinde bulunan Dahiye, Hizbullah’ın hem siyasi merkezlerinin hem de bazı askeri yapıların bulunduğu bir bölge olarak biliniyor. Daha önceki çatışma dönemlerinde de bölge İsrail tarafından defalarca hedef alınmıştı.

Uzmanlar, saldırının İsrail ile Hizbullah arasında son haftalarda artan gerilimi daha da tırmandırabileceğini değerlendiriyor.

Gerilimin bölgesel etkileri endişe yaratıyor

İsrail’in saldırısının ardından Lübnan’da güvenlik önlemleri artırılırken, bölge ülkeleri gelişmeleri yakından izliyor. Analistler, Gazze’de devam eden çatışmaların Lübnan sınırına taşınmasıyla, Orta Doğu’da daha geniş çaplı bir çatışma ihtimalinin güçlendiği yorumunu yapıyor.