Son Mühür- Dubai Havacılık Fuarı'nda küresel silah alıcılarının önünde Hindistan'a ait Tejas savaş uçağının düşmesi, önemli bir ulusal kupaya indirilen son darbe oldu. Uçağın, yerli savunma teknolojisinin vitrini olma rolünü sürdürebilmesi için Hindistan ordusunun siparişlerine bağımlı kalmasına neden oldu.

Cuma günkü kazanın nedeni henüz bilinmemekle birlikte, Hindistan'ın ezeli rakibi Pakistan'ın da katıldığı etkinlikte, iki komşu ülke, on yıllardır dünyanın en büyük hava savaşında kapışmasından altı ay sonra ilk kez bir araya gelmişti.

Uzmanlar, Hindistan'ın 40 yıldır titizlikle yürüttüğü uçağı yurt dışında geliştirme çabalarının, böyle bir kamu kaybıyla gölgeleneceğini belirtirken, Hindistan'ın kazada hayatını kaybeden Hava Kuvvetleri Komutanı Namansh Syal'a saygı duruşunda bulunduğu belirtildi.

Dubai, Paris ve İngiltere'deki Farnborough'dan sonra dünyanın üçüncü büyük havacılık fuarı konumunda bulunuyor.

Bu üçüncü kaza...



Havacılık fuarlarının geçmişinde daha önce iki kaza daha yaşanmıştı.

1999'da, bir Rus Sukhoi Su-30 uçağı Paris Havacılık Fuarı'ndaki bir manevra sırasında yere temas ettikten sonra, 2105'de ise aynı etkinlikte bir Sovyet MiG-29 uçağı düşmüştü.

Tejas programı, Hindistan'ın eski Sovyet kökenli MiG-21'leri değiştirmeye çalışmasıyla 1980'lerde başlamıştı.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nde 40 adet Tejas uçağın hizmet verdiği belirtiliyor.