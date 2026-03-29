Orta Doğu'daki gerilim her geçen gün artmaya devam ediyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarıyla başlayan süreç, İran'ın ABD'nin diğer ülkelerdeki üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılarıyla başka bir boyut kazanmıştı. Ülkeler arasındaki gerilim sürmeye devam ederken, Fransa'nın Paris kentinde bulunan Charles de Gaulle Havalimanı'ndaki İsrail'in El Al Havayolları'na ait uçaklar, Sonmuhur.com İmtiyaz Sahibi Hakan Kandemir'in objektifine takıldı.

Kimsenin göremeyeceği noktada yer alıyorlar!

İsrail merkezli El Al Havayolları'na ait yolcu uçakları, Paris'te bulunan Charles de Gaulle Havalimanı'na konuşlanmış durumda. Çok sayıda yolcu uçağının Terminal 3'ün arka kısmında yer aldığı görülürken, İsrail'in bu hamlesinin İran'dan gelecek olan saldırı endişesi olduğu öğrenildi.