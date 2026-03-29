Loristan Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eyalet genelinde yürütülen operasyonlarda 35 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerin, ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttükleri iddiasıyla takibe alındığı belirtildi.

Askeri alanları görüntüleme ve medya bağlantısı iddiası

Gözaltına alınan şüphelilerden 16’sının, hassas ve askeri bölgeleri izinsiz şekilde görüntülediği ve bu içerikleri muhalif medya organlarıyla paylaştığı öne sürüldü. Güvenlik kaynakları, bu faaliyetlerin ülke güvenliği açısından ciddi risk oluşturduğunu vurguladı.

“Yanlış haber yayma” suçlaması

Operasyon kapsamında yakalanan 19 kişinin ise kamuoyunda panik ve güvensizlik yaratmaya yönelik yanlış bilgi yaydığı iddia edildi. Yetkililer, söz konusu kişilerin sosyal medya ve farklı iletişim kanalları üzerinden dezenformasyon faaliyetleri yürüttüğünü savundu.

Doğu Azerbaycan’da 6 kişiye gözaltı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından yapılan ayrı bir açıklamada ise Doğu Azerbaycan eyaletinde 6 kişinin İsrail ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alındığı duyuruldu.

İstihbarat aktarımı iddiaları

Açıklamada, şüphelilerden ikisinin İsrail bağlantılı medya ağlarıyla temas kurarak saldırı noktalarına ilişkin bilgi aktardığı öne sürüldü. Ayrıca bazı şüphelilerin, terör örgütü olarak nitelendirilen gruplarla irtibat kurarak eyaletteki kritik noktaların bilgilerini yurt dışına iletmeyi planladıkları ifade edildi.

Sınır kapısından giriş yapan şüpheli takibe alındı

Yetkililer, gözaltına alınan kişilerden birinin yurt dışındaki rejim karşıtı bir grupla bağlantılı olduğunu ve Norduz Sınır Kapısı üzerinden ülkeye giriş yaptığını açıkladı. Söz konusu şüphelinin Tebriz’e ulaştıktan kısa süre sonra yakalandığı bildirildi.

Mossad bağlantısı iddiası

Operasyon kapsamında gözaltına alınan diğer 3 kişinin ise Mossad ile bağlantı kurduğu ve askeri bölgelere ait koordinat bilgilerini topladığı öne sürüldü. Bu bilgilerin doğrudan İsrail istihbaratına aktarıldığı iddia edildi.

Operasyonlar sürebilir

İranlı yetkililer, ülke genelinde benzer operasyonların devam edebileceğinin sinyalini verirken, ulusal güvenliği tehdit eden faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

