İsrail ordusu, Yemen’in Kızıldeniz kıyısında bulunan stratejik öneme sahip Hudeyde Limanı’nı hava saldırısıyla hedef aldı. İsrail Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, limanda Husilere ait askeri altyapının vurulduğu bildirildi. Açıklamada, Hudeyde Limanı’nın İran’dan silah sevkiyatında kullanıldığı ve bu silahlarla İsrail ile müttefiklerinin hedef alındığı iddia edildi.

Misilleme vurgusu

İsrail ordusu, saldırının Husilerin son dönemde İsrail’e yönelik insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarına karşılık olduğunu duyurdu. Açıklamada, “Husilerin saldırılarına güçlü şekilde karşılık verileceği” ifadeleriyle operasyonların devam edeceği mesajı verildi.

12 hava saldırısı düzenlendi

Husilere yakınlığıyla bilinen Al-Masirah televizyonu, İsrail’in Hudeyde Limanı’nı toplam 12 hava saldırısıyla hedef aldığını açıkladı. Görgü tanıklarına göre saldırılar sırasında bölgede şiddetli patlamalar meydana geldi ve limanın çevresinde yoğun duman yükseldi.

Kızıldeniz’deki nakliye hatları tehlikede

Husiler, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması için uzun süredir füze ve İHA saldırıları düzenliyor. Ayrıca Kızıldeniz’deki uluslararası nakliye yollarını hedef alarak küresel ticarette risk oluşturuyorlar. Son saldırılar, bölgedeki tansiyonu daha da yükseltmiş durumda.

Bölgesel kriz derinleşiyor

Hudeyde Limanı, Yemen’in en önemli ticaret ve yardım giriş kapılarından biri olarak biliniyor. Limanın vurulması, yalnızca askeri değil, insani açıdan da kritik sonuçlar doğurabilir. Yemen’deki insani krizin daha da ağırlaşmasından endişe ediliyor.

İsrail ve Husiler arasında gerginlik tırmanıyor

Tarafların karşılıklı saldırıları, Ortadoğu’daki mevcut çatışma dinamiklerini daha da karmaşık hale getiriyor. İsrail’in “kararlılıkla yanıt vereceği” yönündeki mesajları, bölgede yeni askeri operasyonların işareti olarak yorumlanıyor.