Son Mühür- Gazze'deki katliam devam ederken İsrail müzik festivaline katılmaya devam ederse, İspanya Viyana'da düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacak . Bu karar, RTVE Yönetim Kurulu tarafından, Başkanı Jose Pablo Lopez'in önerisi üzerine alındı.

Böylece İspanya, İrlanda, Slovenya, İzlanda ve Hollanda'nın ardından "Büyük Beşli" olarak adlandırılan ülkeler arasında bu kararı alan ilk ülke oldu.



EBU Aralık'ta karar verecek...



''Büyük Beşli'' tanımı yarışmaya en çok katkıda bulunan ve finale doğrudan katılım hakkı her zaman bulunan beş ülke oldukları için kullanılıyor.

Anlaşma, ülkenin ana partilerini temsil eden Şirket yönetim kurulunun salt çoğunluğu tarafından onaylandı. On oy lehte, dört oy aleyhte kullanılırken bir üyenin çekimser kaldığı öğrenildi.

Avrupa Yayın Birliği EBU, İsrail'in listeden çıkarılıp çıkarılmayacağına Aralık ayında karar verecek.

