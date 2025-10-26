Gazze Şeridi'nin en eski hayvanat bahçesinin sahibi Fathi Jumaa, Deir el-Balah kentinde kurduğu küçük çadırı, İsrail saldırılarından kurtarabildiği hayvanlar için sığınak yaptı. Gazze Şeridi’nin en eski hayvanat bahçesinin sahibi Fathi Jumaa, yıkımın ve açlığın ortasında hayvanlarını yaşatmak için direniyor.

İsrail saldırılarından kurtarabildiği hayvanlar için de sığınak yaptı

Jumaa, İsrail saldırıları nedeniyle bölgenin güneyindeki Refah kentinden orta kesimindeki Deir el-Balah kentine doğru göç etmek zorunda kalırken, çok sayıda hayvanı da saldırılardan korudu. Fathi Jumaa, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deir el-Balah kentinde kurduğu küçük çadırı, sadece kendisi için değil, İsrail saldırılarından kurtarabildiği hayvanlar için de sığınak yaptı.

"Bu savaş patlak verene kadar her şey yolunda gidiyordu"

Fathi Jumaa yaptığı açıklamada, "Refah Hayvanat Bahçesi, 1999 yılında Gazze Şeridi’nde kurulan ilk hayvanat bahçesiydi. İsrail güçleri 2004 yılında hayvanat bahçesini yerle bir etti. Hiçbir hükümetten ya da organizasyondan tazminat alamadık. Hayvanat bahçesini tamamen kendi başıma, hiçbir yardım almadan yeniden inşa ettim ve bu savaş patlak verene kadar her şey yolunda gidiyordu" dedi.