Türkiye, Balkanlar’daki askeri dengeleri değiştirecek önemli bir adım attı. Türk savunma sanayisinin öncü kuruluşu Makina ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), Kosova’nın ilk mühimmat fabrikasının kurulumu için Priştine yönetimiyle iş birliği anlaşması imzaladı.

Yıllık 20 milyon mermi üretim kapasitesine sahip olacak tesisin tüm altyapısı, üretim hatları ve mühendislik süreçleri Türk uzmanlar tarafından inşa edilecek. Proje kapsamında MKE, Kosovalı teknik personeli üretim, bakım ve mühendislik alanlarında da eğitecek.

2026 yılında tamamlanması planlanan fabrika, Kosova’nın savunma sanayisinde kendi kendine yeterli hale gelmesini sağlayacak. Türk mühendisleri, montaj hatlarından test laboratuvarlarına kadar tüm aşamaları denetleyecek.

Savunma sanayinde Balkan atağı

MKE, daha önce Ürdün ve Moğolistan’da benzer mühimmat üretim tesislerini hayata geçirmişti. Kosova yatırımı ise Türkiye’nin savunma sanayii ihracatında Balkan ayağını oluşturacak. Bu proje sayesinde Türkiye, Kosova ordusunun modernizasyonunda da kilit tedarikçi konumuna gelmiş olacak.

Kosova, daha önce Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA ve Skydagger kamikaze dronları tedarik etmişti. Bu alımlar, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini derinleştirirken, Sırbistan’ın tepkisini çekmişti.





Sırbistan rahatsız, Ankara temkinli

Sırbistan yönetimi, Kosova’nın Türk yapımı silah sistemleri edinmesini geçmişte “provokasyon” olarak nitelendirmişti. Ancak son dönemde tansiyonun düşmeye başladığı gözleniyor.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten büyük bir liderdir. Türkiye’nin tutumu bu bölgenin istikrarı açısından son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Türkiye: Balkan barışının garantörü

Ankara’nın MKE aracılığıyla attığı bu adım, yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeostratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Türkiye, NATO çerçevesinde bölgede barış ve istikrarın korunmasında etkin rol oynarken, Balkan güvenlik mimarisinin de en önemli garantörlerinden biri haline geliyor.