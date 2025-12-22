İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturması kapsamında ünlü isimlerle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma çerçevesinde işlem yapılan şarkıcı Yusuf Güney ile oyuncu Melisa Döngel, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Yusuf Güney gözaltına alındı, sağlık kontrolünden geçirildi

Hakkında gözaltı kararı bulunan ancak daha önce adresinde bulunamayan Yusuf Güney, soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Jandarma ekipleri eşliğinde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Güney, burada rutin sağlık kontrolünden geçirildi.

Adli Tıp’ta kan ve saç örneği alındı

Sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri tamamlanan Yusuf Güney, uyuşturucu testi yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada kan ve saç teli örneği alınan Güney, işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Melisa Döngel hakkında da işlem yapıldı

Soruşturma kapsamında daha önce adresinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel’in ise pazar günü gözaltına alındığı öğrenildi. Döngel’in de Adli Tıp Kurumu’nda kan ve saç örneği verdiği, gerekli adli işlemlerin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Ünlü isimlere yönelik yürütülen ‘uyuşturucu’ soruşturmasının devam ettiği, elde edilen bulgular doğrultusunda adli sürecin savcılık tarafından titizlikle takip edildiği öğrenildi. Yetkililerden, soruşturmanın seyrine ilişkin ilerleyen günlerde yeni açıklamaların yapılabileceği belirtildi.