Son Mühür- İçişleri Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında idari soruşturma açılması için izin verdi. Soruşturma izninin, belediyenin yaklaşık 7 ay önce gerçekleştirdiği logo revizyonu gerekçe gösterilerek verildiği ortaya çıktı.

“Kamu zararı yok”

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu bilgilendiren açıklama yayımladı. Açıklamada, logo değişikliğinin belediye meclisinde oy birliğiyle alındığı, AK Parti grubunun itirazının ise mecliste oy çokluğuyla reddedildiği hatırlatıldı. Ayrıca, logo değişikliği için belediye bütçesinden herhangi bir harcama yapılmadığı ve süreçte kamu zararının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Siyasi tartışmalar ve iddialar

Belediye açıklamasında, logo değişikliğine yönelik eleştirilerin siyasi saiklerle gündeme getirildiği belirtildi. AK Parti Balıkesir Büyükşehir Meclis Grubu’nun, logo değişikliğini “kamu zararı oluşturma” iddiasıyla basına ve yargıya taşıdığı ifade edildi. Belediyeye göre, söz konusu iddialar gerçeği yansıtmıyor ve İçişleri Bakanlığı’nın kararında da kamu zararı tespiti yer almıyor.

Başkan Akın’dan tepki

Başkan Ahmet Akın, soruşturma izni kararına dair yaptığı açıklamada, kararın idari bir süreç olduğunu, henüz ne bir savcılık iddianamesi ne de mahkeme kararı bulunmadığını kaydetti. Akın, karara karşı Danıştay nezdinde itirazda bulunacaklarını duyurdu. Ayrıca bazı basın organlarında yer alan “480 milyon liralık kamu zararı” iddialarını “tamamen asılsız” olarak nitelendirdi.

Logo değişikliği süreci

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin logosu 13 Haziran 2024 tarihli meclis toplantısında değiştirildi. Değişiklik kararı, 8 Temmuz 2024 tarihinde Valilik onayıyla kesinleşti. Belediye, logo çalışmasının gönüllü akademisyen ve grafik tasarımcılar tarafından yapıldığını, eski logonun bulunduğu materyallerin ise stoklar tükenene kadar kullanılmaya devam ettiğini bildirdi.

7 ay sonra gelen soruşturma

Belediye, logo değişikliği kararının üzerinden 7 ay geçmesine rağmen soruşturma izni verilmesini eleştirdi. Açıklamada, siyasi hazımsızlık ve yanlış bilgilerin kamuoyunda kafa karışıklığına yol açtığı belirtildi.