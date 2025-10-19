Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanlığı seçimi heyecanı yaşandı. KKTC halkı, Cumhurbaşkanı'nı seçmek için sandık başına gitti. Ülke genelinde 777 sandıkta 218 bin 313 seçmen oylarını kullanırken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ, katılım oranının yüzde 62,83 olduğunu ifade etti. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman arasında geçen seçimde kazanan Tufan Erhürman oldu. Tufan Erhürman'ın seçimi kazanmasının ardından ise Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün videosu viral oldu.

Duası tutmadı!

Tufan Erhürman'ın seçim zaferinin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan bir tanesi de Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün videosu oldu. Videoda Cübbeli Ahmet Hoca'nın Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar'ın seçimi kazanması için dua ettiği görüldü.

Yavuz Bingöl'ün şarkıları da Ersin Tatar'ı seçtiremedi!

Ersin Tatar'a destek gösteren bir diğer isim de Yavuz Bingöl oldu. Yavuz Bingöl, KKTC’deki seçimler öncesi Ersin Tatar’ın etkinliğine katılmış, sahneden MHP’nin eski milletvekili ve TYT Türk Televizyonu’nun sahibi Arzu Erdem ile Tatar’a destek için geldiklerini ilan etmişti.