Son Mühür- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasıyla başlayan, Meclis kürsüsünden İmralı'ya çağrısıyla hareketlenen süreçte PKK sembolik silah yakma görüntüsüyle destek vermişti.

TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu aylar süren görüşmelerin ardından raporunu yazma noktasına geldi.

DEM Parti'nin İmralı heyetinin CHP lideri Özgür Özel'le görüşüp sürecin devamı yönünde işaret verdiği gün Asal Araştırma'nın seçmenin konuya bakışını gösteren anketi yayınlandı.

CHP seçmeni ikiye bölündü...



Asal Araştırma'nın 5-14 Aralık tarihleri arasında 26 ilde 1.895 kişiyle gerçekleştirdiği çalışmaya göre seçmene, ''Terörsüz Türkiye'' süreciyle ilgili genel kanaati soruldu.

Sürece en büyük destek AK Parti, Dem Parti ve MHP seçmeninden gelirken CHP'de süreci olumsuz bulanların küçük bir farkla bile olsa önde olduğu görüldü.

Sürece yönelik en sert tepkilerin verildiği adresler arasında yer alan İYİ Parti'de sürece olumlu yaklaşanların oranının yüzde 30.4 olduğu ortaya çıktı.