İsrail ordusu, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta Hizbullah’a yönelik düzenlenen hava saldırısına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı. Ordu, saldırıda hedef alınan kişinin örgütün üst düzey yöneticilerinden Haytham Ali Tabatabai olduğunu ve operasyon sonucunda Tabatabai’nin öldürüldüğünü iddia etti.

İsrail: “Savaşın yönetiminde kilit rol oynuyordu”

İsrail ordusu, Tabatabai’yi Hizbullah’ın “en deneyimli saha komutanlarından biri” olarak nitelendirdi. Açıklamada, Hizbullah lider kadrosunun son dönemde hedef alınarak zayıflatıldığını, Tabatabai’nin ise bu sürecin ardından örgütün İsrail’e karşı yürüttüğü savaşın yönetiminde sorumlu kişi olduğu öne sürüldü.

İsrail, Hizbullah’ın yeniden yapılanma ve silahlanma çabalarına karşı her türlü karşılığı vereceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İsrail vatandaşlarına yönelik her tehdit ortadan kaldırılacaktır. Lübnan ile geçmişte mutabakata varılan anlaşmalara bağlıyız ancak örgütün askeri kapasitesine dair her girişime karşı harekete geçmeye devam edeceğiz.”

Hizbullah: “İsrail yeni bir kırmızı çizgiyi aştı”

Hizbullah cephesinden de saldırıya ilişkin açıklama geldi. Örgütün üst düzey yetkililerinden Mahmud Qomati, saldırıda önemli bir ismin hedef alındığını doğrularken, kimin hedef alındığına dair detay vermedi.

Qomati, saldırı bölgesinde gazetecilere yaptığı açıklamada:

“İsrail, bu operasyonla yeni bir kırmızı çizgiyi aşmıştır. Saldırının sonuçlarını henüz bilmiyoruz ancak bu eylemin karşılıksız kalması mümkün değildir” dedi.

Tabatabai’nin akıbeti belirsizliğini koruyor

İsrail ordusunun öldürüldüğünü iddia ettiği Haytham Ali Tabatabai hakkında Hizbullah tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Örgütün önümüzdeki saatlerde saldırının sonuçlarına ilişkin detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.