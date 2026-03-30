Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki güvenlik durumu ve son gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

Gündemde bölgesel çatışmalar vardı

İki liderin görüşmesinde, son dönemde bölgede artan çatışmalar ve güvenlik riskleri masaya yatırıldı. Taraflar, istikrarın sağlanması ve gerilimin düşürülmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan’dan geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barzani’nin konutuna yönelik gerçekleştirilen saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Görüşmede, bu tür saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

“Türkiye bu saldırıların karşısında”

Erdoğan, Türkiye’nin sivilleri ve bölgesel istikrarı hedef alan saldırıların her zaman karşısında olduğunu ifade etti. Açıklamada, benzer olayların tekrarlanmaması için gerekli adımların önemine dikkat çekildi.

Çatışmaların sona ermesi çağrısı

Görüşmede öne çıkan başlıklardan biri de bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi oldu. Erdoğan, yaşanan gerilimlerin bir an önce son bulması gerektiğini belirterek, barış ve istikrarın sağlanmasının öncelik olması gerektiğini dile getirdi.

Diplomatik temaslar sürüyor

Gerçekleşen telefon görüşmesi, Türkiye ile IKBY arasındaki diplomatik temasların sürdüğünü gösterirken, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği mesajı verildi. İki tarafın önümüzdeki süreçte de temaslarını sürdürmesi bekleniyor.

