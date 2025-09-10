İsrail ordusu, Kudüs’e bağlı El-Kubeyba kasabasındaki Filistinli Belediye Başkanı Nafez Hamouda’yı evine düzenlenen operasyonda gözaltına aldı. Olay, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürdüğü bir dönemde yaşandı. Filistinli kaynaklar, Hamouda’nın bu sabah evine yapılan baskının ardından alıkonulduğunu bildirdi.

Saldırı sonrası ev aramaları yaygınlaştı

Hamouda, önceki gün yaptığı açıklamada, Kudüs’ün Ramot bölgesinde geçen pazartesi günü gerçekleşen saldırının ardından İsrail askerlerinin bölgedeki evlerin yaklaşık yüzde 70’inde arama yaptığını belirtmişti. Belediye başkanı, uygulanan sıkı sokağa çıkma yasaklarının halen devam ettiğini de vurgulamıştı.

750 kişinin çalışma ve ulaşım izinleri iptal edildi

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise Katanna ve El-Kubeyba kasabalarında yaşayan 750 kişinin çalışma ve ulaşım izinlerinin iptal edileceğini duyurdu. Katz ayrıca, yerleşim birimlerindeki bazı binaların “yasa dışı inşa edildiği” gerekçesiyle yıkılacağını açıkladı; ancak bu binaların tespit edilme yöntemine dair detay vermedi.