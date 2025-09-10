Son Mühür- İsrail'in ABD büyükelçisi Yechiel Leiter, hava saldırısında Hamas liderlerini öldürmediyse , bir dahaki sefere bunu başaracağını söyledi. Operasyonun ardından Fox News'un "Özel Haber" programına konuşan büyükelçi, operasyonun Gazze'de ateşkes sağlama çabalarını baltalayacağı endişesini dile getirdi.

Yechiel Leiter, "Şu anda biraz eleştiriye maruz kalabiliriz. Bunu aşacaklar. Ve İsrail daha iyiye doğru değişiyor," dedi.

İsrail, sürpriz bir şekilde ABD Hava Üssü'nün de bulunduğu Doha'ya hava saldırısı düzenlemiş, ateşkes görüşmelerini yürüten Hamas'ın üst düzey temsilcilerini hedef almıştı.



Hamas'ın üstlendiği saldırının ardından...



Hava saldırısı, Hamas'ın silahlı kanadının pazartesi günü Kudüs'ün dışındaki bir otobüs durağında altı kişinin ölümüne yol açan saldırıyı üstlenmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Hamas, saldırıda sürgündeki Gazze lideri ve baş müzakerecisi Halil el-Hayya'nın oğlu da dahil olmak üzere beş üyesinin öldürüldüğünü açıkladı.



Saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıklayan Katar, İsrail'in hain olduğunu ve "devlet terörü" uyguladığını söyledi.