Son Mühür- İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas liderlerini gerekçe göstererek gerçekleştirdiği saldırının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ilk kez İsrail'e geldi.

Rubio, hareketinden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve Başkan Donald Trump'ın saldırılardan memnun olmadığını yinelemişti.

Rubio, ABD'nin İsrail ile ilişkilerinin etkilenmeyeceğini ancak saldırının Trump'ın Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin geri verilmesi, militanlardan kurtulma ve Gazze savaşını sona erdirme yönündeki isteklerini nasıl etkileyeceğini İsraillilerle görüşeceğini söyledi.

Gazze'yi inşa planına devam...



"Olan oldu," dedi. "Onlarla görüşeceğiz. Gelecekte neler olacağını konuşacağız." diyen Rubio, "Hâlâ derhal, hemen serbest bırakılmayı hak eden 48 rehine var. Ve bu sona erdiğinde, Gazze'yi herkesin istediği yaşam kalitesini sağlayacak şekilde yeniden inşa etmek için zorlu bir çalışma daha var." uyarısında bulunmuştu.

Gazze'nin asıl sahibi olan Filistinliler'in dışlandığı senaryoda inşaat maliyetini kimin, ne şekilde karşılayacağı konuları belirsizliğini koruyor.



Trump'ın İngiltere ziyaretine eşlik edecek...



Rubio'nun İsrail'in ardından Trump'ın gelecek hafta İngiltere'ye yapmayı planladığı ziyarete katılması bekleniyor.

İsrail yetkililerine göre Hamas'ın elinde 20'si sağ 48 rehine bulunuyor.

İsrail'in Doha'ya düzenlediği hava saldırısı kınandı, ateşkes görüşmeleri sekteye uğratmış, BAE, İsrail yerleşim birimlerinin genişlemesinin İbrahim Anlaşmalarını tehdit ettiği konusunda uyarmıştı.

