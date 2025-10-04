İsrail ordu radyosu, hükümetin orduya Gazze Şehri’ni işgal operasyonunu durdurma talimatı verdiğini açıkladı. Karara göre, askeri faaliyetler en aza indirilecek ve yalnızca savunma amaçlı operasyonlar sürdürülecek. Ordu radyosu muhabiri Doron Kadosh, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Bunun anlamı: Gazze şehrini işgal operasyonu şimdilik durduruldu” ifadelerini kullandı.

Trump planı devrede

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in siyasi liderliğin talimatına uygun olarak orduya “Trump Planı’nın ilk aşamasının uygulanması için hazırlık yapma” emrini verdiği belirtildi. Ancak söz konusu hazırlığın içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı. Açıklamada ayrıca, “İsrail askerlerinin güvenliği en büyük önceliktir. Tüm askeri kaynaklar, kuvvetlerimizin savunması amacıyla Güney Komutanlığı’na tahsis edilmiştir” denildi.

Hamas ve Trump arasındaki süreç

Bu gelişme, Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes sağlamaya yönelik planını kısmen kabul etmesinin ardından geldi. Hamas, planın bazı maddelerini olumlu bulduğunu, diğer maddelerin ise kapsamlı müzakerelerde ele alınabileceğini duyurmuştu.

Trump, Hamas’ın yanıtını “olumlu bir adım” olarak değerlendirerek, “Açıklamalarına bakılırsa kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum” demişti. ABD Başkanı ayrıca İsrail’e, “Gazze’yi bombalamayı derhal durdurmalı ki rehineleri güvenli şekilde bölgeden çıkarabilelim. Ortam şu anda bunu yapmak için çok tehlikeli” çağrısında bulunmuştu.

Uluslararası dengeler değişiyor

İsrail’in operasyonları askıya alma kararı, Trump’ın çağrısıyla birlikte Gazze’de yeni bir diplomatik sürecinbaşlayabileceği yönünde yorumlandı. Ancak İsrail yönetiminden, planın uzun vadeli uygulanmasına ilişkin net bir açıklama yapılmadı.