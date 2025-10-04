Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız foto muhabiri Antoni Lallican’ın Ukrayna ordusuna eşlik ettiği sırada Rus insansız hava aracı (İHA) saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı. Lallican’ın ölümü Fransız basınında geniş yankı buldu.

Macron’dan taziye mesajı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Lallican’ın ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirtti. Macron, “Antoni Lallican, savaşın gerçeklerini insanlara ulaştırmak için her gün hayatını riske atan bir muhabirdi” ifadelerini kullandı.

Donbas’ta ölümcül saldırı

Fransız basını, Lallican’ın Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan Donbas kentinde bir Rus İHA saldırısı sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı. Foto muhabirin, saldırı anında Ukrayna ordusunun direniş hattında görev yaptığı belirtildi.

Savaşın tanıklığını yapıyordu

Meslektaşları tarafından cesur bir gazeteci olarak tanımlanan Lallican, uzun süredir Ukrayna-Rusya savaşının cephe hatlarında görev yapıyordu. Uluslararası kamuoyuna savaşın gerçek yüzünü aktarmak için çalışan Lallican’ın ölümü, savaş bölgelerinde görev yapan gazetecilerin yaşadığı riskleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Fransız basınında büyük yankı

Fransa’daki birçok gazete ve haber kanalı, Lallican’ın ölümünü manşetlerine taşıdı. Meslek örgütleri, savaş bölgelerinde gazetecilerin korunmasının önemini hatırlatarak uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

