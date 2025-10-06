Son Mühür - Responsible Statecraft’ın haberine göre, İsrail hükümeti, Gazze’de Filistinlilere karşı yürüttüğü iki yıllık çatışma sürecinin ardından zarar gören imajını düzeltmek amacıyla Amerikalı sosyal medya fenomenlerine yüz binlerce dolarlık bütçeyle ödeme yapmayı planlıyor.

Her bir paylaşım: 6 Bin Dolar

ABD Adalet Bakanlığı’na sunulan FARA belgelerine göre, İsrail hükümeti haziran ortasından kasım sonuna kadar yürütülecek sosyal medya kampanyası için 900 bin dolarlık bir bütçe ayırdı. Bu bütçe, İsrail lehine içerik üretecek sosyal medya fenomenlerine ödenmek üzere planlandı. Middle East Eye’ın haberine göre, kampanyanın yönetimi için İsrail Dışişleri Bakanlığı, Washington merkezli Bridges Partners LLC ile anlaştı. Ödemeler, Almanya’daki Havas Media Group aracılığıyla bu firmaya aktarılıyor.

Bridges Partners, belgelerde bu çalışmanın "ABD ile İsrail arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi" hedeflediğini belirtti. Kampanya kapsamında, Instagram, TikTok, X (eski Twitter), YouTube ve Threads gibi platformlarda ayda 25-30 paylaşım yapacak 14 ila 18 influencer ile çalışılması planlanıyor. Her bir paylaşımın ücretinin 6 bin dolara kadar çıkabileceği, bazı içeriklerin ise 7 bin doların üzerinde kazanç sağladığı bildirildi. Proje, “Esther Projesi” adıyla yürütülüyor. Her ne kadar bu isim, ABD’deki sağcı Heritage Foundation’ın “Project Esther” girişimini çağrıştırsa da, belgelerde iki proje arasında doğrudan bir bağlantı bulunmadığı vurgulandı.

1,5 Milyon Dolara anlaşıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da BM Genel Kurulu ziyareti kapsamında New York’ta Amerikalı influencer’larla bir araya geldi. Netanyahu, İsrail’e azalan kamuoyu desteğinin sosyal medya etkileyicileriyle yeniden artırılabileceğini belirtti. Bu kampanya, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın eski ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasını yürüten Brad Parscale ile imzaladığı 1,5 milyon dolarlık stratejik iletişim anlaşmasının da bir tamamlayıcısı olarak değerlendiriliyor. Anlaşmanın resmi gerekçesi ise ABD’de antisemitizme karşı mücadele olarak sunuluyor.

İsrail hükümeti eleştiriliyor

Ağustos ayında eski Başbakan Naftali Bennett, mevcut hükümeti sert sözlerle eleştirerek İsrail’i “cüzzamlı bir devlete” dönüştürdüğünü ifade etti. Hükümete, “hızlı, etkili ve iyi koordine edilmiş bir propaganda merkezi” kurma çağrısında bulunan Bennett, İsrail’in dünya genelindeki müttefiklerini ülkenin perspektifini sürekli olarak anlatmaya teşvik etmesi gerektiğini vurguladı. “İsrail artık yeni ve farklı bir anlatıya ihtiyaç duyuyor,” diyen Bennett, bunun “güçlü ve olumlu eylemler üzerine kurulu bir hikâye” olması gerektiğini söyledi. Ancak mevcut yönetimin ülkenin çıkarlarından çok kendi gücü, itibarı ve siyasi hesaplarıyla meşgul olduğunu belirtti.