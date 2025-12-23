İstanbul’un Şile ilçesinde yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk soruşturması yeni bir safhaya taşındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kamuoyunda yankı uyandıran bir operasyona imza atarak belediye bünyesindeki usulsüzlük iddialarına yönelik düğmeye bastı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen bu şafak operasyonu, yerel yönetimlerdeki şeffaflık ve denetim süreçlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Geçmiş belgeler yeni operasyonun fitilini ateşledi

Emniyet birimlerinin titizlikle yürüttüğü teknik ve fiziki takibin temelleri, daha önce aynı kurum içerisinde gerçekleştirilen denetimlere dayanıyor. Geçmiş dönemde Şile Belediyesi’ne yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında ele geçirilen dökümanlar, dijital veriler ve tanık beyanları, emniyet güçleri tarafından derinlemesine analiz edildi. Bu incelemeler neticesinde, belediye çatısı altında rüşvet ve irtikap suçlarının işlendiğine dair somut delillere ulaşıldı. Elde edilen yeni bulgular, soruşturmanın kapsamının genişletilmesine ve sorumluluğu bulunan diğer isimlerin tespit edilmesine olanak sağladı.

Şafak vakti gözaltı kararları uygulandı

Mali şube ekiplerinin koordineli bir şekilde yürüttüğü baskınlarda, tespit edilen şüphelilerin ikametlerine ve belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İstanbul genelinde yürütülen bu operasyonel faaliyet sonucunda, suç şebekesi içerisinde yer aldığı değerlendirilen toplam 23 kişi emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan isimler arasında halihazırda farklı bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan bir kişi için de gerekli yasal işlemler dosya kapsamında birleştirildi. Emniyete götürülen şüphelilerin sorgu işlemleri devam ederken, sürecin adli makamlarca yakından takip edildiği öğrenildi.

Kamuda yolsuzluğa karşı kararlı mücadele

Operasyonun içeriğine dair sızan bilgiler, irtikap ve rüşvet suçlamalarının belediye içindeki belirli işleyiş süreçlerini kapsadığını ortaya koyuyor. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen bu süreç, devletin kamu kurumlarındaki her türlü yasa dışı faaliyetin üzerine gitme kararlılığını simgeliyor. Uzmanlar, bu tür operasyonların sadece suçluların cezalandırılması değil, aynı zamanda kamu yönetiminde güvenin yeniden tesisi noktasında kritik bir rol oynadığını belirtiyor. Soruşturma dosyasındaki verilerin incelenmesiyle birlikte, olayın boyutlarının önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.