Ankara’da terör örgütü DEAŞ’ın mali yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte finansman sağladıkları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonun, terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik yürütülen kapsamlı çalışmaların bir parçası olduğu bildirildi.

Soruşturma terör suçları bürosu tarafından yürütüldü

Soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütüldü. Savcılık tarafından verilen talimatlar doğrultusunda, şüphelilerin mali faaliyetleri ve örgütsel bağlantıları detaylı şekilde incelendi.

MASAK raporları ve hesap hareketleri mercek altına alındı

Yapılan incelemelerde, MASAK tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda şüphelilere ait banka hesap hareketleri analiz edildi. Şüphelilerin, terör örgütü mensuplarına ve ailelerine yönelik para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Örgütsel yardım adı altında para transferi

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şüphelilerin banka hesapları üzerinden “infak”, “tevhide çağrı”, “kefaret”, “Suriye için yardım”, “medrese infakı”, “esir bacılar için yardım” ve “darul erkam” gibi açıklamalarla nakdi destek sağladıkları tespit edildi. Bu transferlerin, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerini finanse etmeye yönelik olduğu değerlendirildi.

Suriye’deki çatışma bölgeleriyle bağlantı tespiti

Şüphelilerin sosyal medya paylaşımları ve dijital incelemeler sonucunda, Suriye’deki çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları, bu kişilere ve ailelerine düzenli maddi destek sağladıkları belirlendi. Elde edilen deliller, şüphelilerin örgütün Ankara yapılanması içerisinde yer aldığına işaret etti.

Eş zamanlı gözaltı işlemleri başlatıldı

Toplanan deliller doğrultusunda, 23 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 10 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildi. Operasyonun, terör örgütlerinin finansal kaynaklarının kurutulmasına yönelik önemli bir adım olduğu ifade edildi.

Şüpheliler savcılığa sevk edilecek

Gözaltı kararlarının ardından şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmelerine yönelik işlemlerin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürüldüğü bildirildi.