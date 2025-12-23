Başsavcılık tarafından, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkilileri hakkında yasadışı bahis ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporlar incelendi.

Hazırlanan raporlarda, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket aracılığıyla aklandığı tespit edildi.

Örgütlü yapı tespiti: Hiyerarşik suç örgütü kuruldu

Soruşturma sürecinde eylemlerin bireysel değil, örgütlü bir yapı tarafından yürütüldüğü belirlendi. Elektronik para kuruluşu bünyesinde;

1 örgüt lideri

Liderliğe bağlı 3 yönetici

Talimatlarla operasyonel faaliyet yürüten 7 örgüt üyesi

olmak üzere hiyerarşik bir suç örgütü yapılanmasının oluşturulduğu ve çok sayıda yüksek riskli finansal hareketin bu yapı üzerinden gerçekleştirildiği saptandı.

İlk operasyonda şirkete el konulmuştu

Bu kapsamda 5 Aralık’ta düzenlenen ilk operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait malvarlıkları ile PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Teknik kadroların rolü ortaya çıktı

Soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda, örgüt yapılanması içerisinde;

Yazılım mühendisleri

Bilgi teknolojileri (IT) personeli

Proje yöneticileri

olarak görev yapan bazı şüphelilerin, yasadışı bahis ve forex/dolandırıcılık gelirlerinin transfer edilmesi ve gizlenmesinde aktif rol oynadığı belirlendi. Bu kişilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.

6 ilde eş zamanlı ikinci aşama operasyon

Örgüt hiyerarşisi içerisinde suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetilmesi ve finansal akışların gizlenmesine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyon gerçekleştirildi.

İstanbul merkezli olmak üzere;

İstanbul

Adana

Ankara

Antalya

Kocaeli

Yalova

illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Dijital ve finansal delillere el konuldu

Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri yapıldı. Şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini ile suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla incelemelerin sürdüğü bildirildi.