İran güvenlik güçleri, casusluk faaliyetlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son olarak, İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD adına bilgi sızdırdığı tespit edilen bir kişi hakkında verilen idam cezası infaz edildi. Olay, İran’ın kutsal kentlerinden Kum’da gerçekleşti.

Kum Eyaleti Yargı Konseyi Başkanı Kazım Musevi, sanığın 2023 yılı Ekim ayında MOSSAD ile temasa geçtiğini ve aynı yıl içinde İran güvenlik birimleri tarafından yakalandığını açıkladı.

İtiraflar ve belgelerle suç sabitlendi

Musevi’nin açıklamasına göre sanık, İsrail istihbaratıyla yürüttüğü gizli iletişimi itiraf etti. Yargı sürecinde toplanan belgeler ve dijital deliller, suçlamaları destekledi. “Yapılan araştırmalar ve sanığın itirafları doğrultusunda, İsrail rejimine bilgi aktardığı kesinleşti” diyen Musevi, sanığın "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" ve "düşman devletle iş birliği yapmak" suçlarından idama mahkûm edildiğini belirtti.

Af talebi reddedildi, cezası onaylandı

Mahkeme kararının Yüksek Mahkeme tarafından onaylandığını aktaran Musevi, sanığın yaptığı af başvurusunun da reddedildiğini bildirdi. Böylece idam kararı kesinleşti ve infaz bu sabah erken saatlerde Kum Cezaevi’nde gerçekleştirildi.

MOSSAD subaylarıyla toplantılar yapmış

Kazım Musevi, sanığın kişisel ve mesleki nedenlerle Siyonist rejimin istihbarat servisleriyle bağlantı kurduğunu söyledi. Musevi, “Sanık, MOSSAD subaylarıyla bir dizi gizli görüşme yaptı ve İran’a ait hassas bilgileri paylaşmaya başladı. Ancak güvenlik kurumlarımızın hızlı müdahalesiyle bu faaliyet tespit edildi ve bilgi sızıntısının önü alındı” ifadelerini kullandı.

İran’dan sert mesaj: “Casuslara taviz yok”

İran yargı ve güvenlik birimleri, son dönemde İsrail bağlantılı casusluk faaliyetlerine karşı sert tutumunu sürdürüyor. Yetkililer, benzer suçlara karışan kişilerin “ülke güvenliğini tehlikeye atmak” gerekçesiyle en ağır şekilde cezalandırılacağını belirtiyor.

Casusluk operasyonları devam ediyor

İran yönetimi, özellikle nükleer tesisler ve askeri merkezler etrafında artan casusluk girişimlerine karşı geniş kapsamlı operasyonlar yürütüyor. Son olay, ülkenin istihbarat kurumlarının dış tehditlere karşı aldığı önlemlerin bir parçası olarak değerlendiriliyor.