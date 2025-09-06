Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini ile başkent Kahire’de basın toplantısı düzenledi.

Abdulati, Filistin davasının tasfiye edilmesini reddettiklerini vurgulayarak, “İsrail’i, Witkoff’un Gazze’de ateşkes önerisini kabul etmeye çağırıyoruz” dedi.

“Gazze’deki açlık insan eliyle yaratıldı”

Gazze’deki açlık krizinin insan eliyle ortaya çıktığını belirten Abdulati, İsrail’in açlığı bir savaş silahı olarak kullandığını ifade etti.

Refah sınır kapısı açıklaması

İsrail’in Mısır’a yönelik iddialarına da yanıt veren Abdulati, “Kahire, Refah Sınır Kapısı’nı 24 saat açık tutuyor. Sınırı kapatan İsrail’dir” dedi.