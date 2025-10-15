Son Mühür- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli CBS kanalına verdiği röportajda Gazze’deki ateşkes sürecini değerlendirdi.

Ateşkesin ilk kısmının tamamlandığını söyleyen Netanyahu, “Şimdi ikinci kısma şans verelim. Barışa bir fırsat tanıdık, ancak bu barışın kalıcı olması Hamas’ın silahsızlanmasına bağlı” dedi.

Netanyahu, bundan sonraki aşamanın temel hedefinin Gazze’deki tüm silahların toplanması ve yeni silah üretiminin engellenmesi olduğunu vurguladı.

“Gazze’de silah fabrikaları kalmayacak”

Röportajda bölgedeki güvenlik planına ilişkin net konuşan Netanyahu, “Birincisi Hamas tüm silahlarından vazgeçmeli.

İkincisi, Gazze’de artık hiçbir silah fabrikası bulunmamalı. Üçüncüsü, bu bölgeye silah kaçakçılığı yapılmamalı. Gerçek bir silahsızlanma ancak böyle olur” ifadelerini kullandı.

“Silah bırakmazlarsa kıyamet kopar”

Netanyahu, Hamas’ın silahsızlanmayı reddetmesi durumunda ciddi sonuçlar doğacağını dile getirdi. “Eğer bu süreç reddedilirse kıyamet kopar. Ancak biz barışçıl bir çözümden yanayız, umarım buna fırsat kalır” dedi.

“Özgürlük otomatik değildir”

Savaşın tamamen bittiğini ne zaman ilan edeceği sorulan Netanyahu, özgürlüğün korunması gerektiğini vurgulayarak, “Özgürlük kalıcı ya da otomatik değildir. Eğer özgür toplumlar kendilerini savunamazsa, otoriter rejimlerin eline düşer. Bu nedenle İsrail her zaman savunma gücünü korumalıdır” diye konuştu.

“Görevim Yahudi devletini korumak”

Netanyahu, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisi hakkında kullandığı “kolay biri değil” ifadesine de yanıt verdi. “Ülkemin geleceğini ilgilendiren konularda kararlı olmam gerektiğini düşünüyorum. Benim görevim Yahudi devletini korumak ve Yahudi halkının geleceğini güvence altına almak” dedi.

“Barış en büyük hediye olacak”

Röportajının sonunda barışa dair umutlarını da dile getiren Netanyahu, “Eğer bu süreç barışla sonuçlanırsa, bu yalnızca İsrail halkına değil, tüm dünyaya verilebilecek en büyük hediye olur” ifadelerini kullandı.