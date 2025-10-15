Son Mühür - 2014’te hizmete açılan İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattının devreye girmesiyle, İstanbul ve Ankara arasındaki otobüs seferlerine olan talep giderek azalmaya başladı. Bu duruma karşı otobüs firmaları, yolcuların ilgisini çekebilecek yeni alternatifler geliştirmeyi sürdürüyor. Geçen yıl birçok firmanın ortak kararıyla, Türkiye’nin en çok tercih edilen rotalarından biri olan İstanbul-İzmir seferleri ekspres hale getirildi ve yolcuların memnuniyet göstermesi üzerine bu uygulamanın kapsamı genişletilmeye karar verildi.

Şehirlerarası ulaşımda önemli değişiklik

Bu doğrultuda bazı otobüs firmaları, kasım ayından itibaren başlatacakları ekspres seferlerde İstanbul-Ankara hattında da kesintisiz hizmet sunacak. Mevcut durumda Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Beypazarı ve Polatlı gibi duraklarda mola veren otobüsler, İstanbul ve Ankara arasında doğrudan seyahat eden yolcuların zaman kaybetmesine yol açıyor. Yeni uygulamada seferler, normal ve ekspres olmak üzere iki farklı seçenekle hizmet verecek. İstanbul ve Ankara hattındaki mevcut kontenjanların bu doğrultuda ikiye bölünmesi ve seferlerin yaklaşık yarısının ekspres olarak düzenlenmesi hedefleniyor. Uygulamanın ilk etapta sadece bazı otobüs firmaları tarafından hayata geçirilmesi planlanıyor.