İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırının yankıları sürerken, sosyal medya üzerinden yeni bir tehdit mesajı yayınladı. X platformundaki hesabından yaptığı açıklamada Netanyahu, Doha'da ikamet eden Hamas liderlerini Gazze halkının çıkarlarını göz ardı etmekle suçladı. Netanyahu'nun bu açıklamaları, 9 Eylül'de gerçekleşen ve başarısızlıkla sonuçlanan suikast girişiminin ardından gerilimi daha da tırmandırdı.

İsrail Başbakanı, Hamas heyetinin ateşkes çabalarını engellediğini öne sürerken, "onlardan kurtulmanın" İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ve savaşın sona ermesini sağlayacağını iddia etti. Bu sözler, daha önce yaşanan saldırının devamı niteliğinde bir tehdit olarak yorumlandı. İsrail medyası da Netanyahu'nun bu çıkışını, Doha'daki operasyonun başarısız olduğunu zımnen kabul etmesi şeklinde değerlendirdi.

Doha saldırısı ve sonrasında gelen açıklamalar

9 Eylül'de İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu bir binaya hava saldırısı düzenlemişti. Saldırının hedefi, Hamas'ın lider kadrosunu ortadan kaldırmaktı. Ancak Hamas'ın açıklamasına göre, lider kadro suikast girişiminden sağ kurtulurken, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye'nin oğlu, dört Hamas üyesi ve bir Katar polisi hayatını kaybetmişti.

Saldırıdan bir gün sonra, 10 Eylül'de de benzer bir tehditte bulunan Netanyahu, Katar'a hitaben "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Çünkü yapmazsanız, biz yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.