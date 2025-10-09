Son Mühür/Merve Turan- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gazze’de iki yıldır süren çatışmaların ardından sağlanan ateşkesle ilgili yaptığı açıklamada, “Bu ateşkes sadece kısa bir nefes değil, adaletin ve kalıcı barışın başlangıcı olmalıdır” dedi.

“67 bin masum sivilin hayatını kaybettiği bir dönem geride kaldı”

Bakan Tunç, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de yaşanan insani trajediye dikkat çekti. Tunç, “İki yıldır kan ve gözyaşıyla anılan bu süreçte 67 binden fazla masum sivil yaşamını yitirdi. Bugün sağlanan ateşkes, insanlık adına umut verici bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.

“Ateşkesin korunması hayati önem taşıyor”

Tunç, ateşkesin sürdürülmesinin bölge barışı açısından kritik olduğunu belirterek, “Yeni trajedilerin yaşanmaması, binlerce canın kurtarılması için bu ateşkesin bozulmaması en temel şarttır” dedi.

İsrail’in bugüne kadar işlediği insan hakları ihlallerine değinen Tunç, “Savaş ve insanlık suçu işleyen İsrail’in ateşkese riayet etmesi, ateşkesin kalıcı hale gelmesi için uluslararası mekanizmalar devreye girmelidir” ifadelerine yer verdi.

“İnsani yardımların önü açılmalı”

Filistin halkının yaşadığı insani krize dikkat çeken Bakan Tunç, açlık, susuzluk ve hastalıklarla mücadele eden sivillere yardım ulaştırılmasının öncelikli mesele olduğunu vurguladı.

“Filistinli kardeşlerimize insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasının önü açılmalıdır” diyen Tunç, uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

“Türkiye, adaletin ve hakikatin yanında olmaya devam edecek”

Adalet Bakanı Tunç, Türkiye’nin Filistin konusundaki kararlı tutumunu da yineledi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın insani ve kararlı liderliğinde, Filistinli kardeşlerimizin yanında durmayı sürdüreceğiz. Adaletin, hakkın ve hakikatin sesi olmaya devam edeceğiz.”

Tunç, kalıcı barışın ancak 1967 sınırları temelinde, egemen ve coğrafi bütünlüğü korunan bağımsız bir Filistin Devleti’nin kurulmasıyla mümkün olacağını belirterek, “Bu hedefe ulaşana kadar insanlık adına hukukun gerektirdiği her adımı atmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle açıklamasını tamamladı.