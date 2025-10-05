İsrail’in, ABD’deki sosyal medya fenomenlerine “İsrail yanlısı” paylaşımlar yaptırmak amacıyla binlerce dolar ödediği ortaya çıktı. ABD Adalet Bakanlığı’na yapılan Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) bildirimleri, “Esther Projesi” adıyla yürütülen bu kampanyanın resmi belgelerine yansıdı.

ABD merkezli Responsible Statecraft dergisinde Nick Cleveland-Stout imzasıyla yayımlanan araştırmaya göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı için çalışan ABD merkezli “Bridges Partners LLC” adlı şirket, Almanya merkezli uluslararası medya grubu Havas Media aracılığıyla “Fenomen Kampanyası” başlığı altında haziran–kasım ayları arasında yaklaşık 900 bin dolar harcadı.

Bu bütçenin, 14 ila 18 sosyal medya fenomenine gönderi başına 6 bin 100 ila 7 bin 300 dolar arasında ödeme yapılması için kullanıldığı tespit edildi. FARA kayıtlarında bu ödemelerin, İsrail lehine içeriklerin yaygınlaştırılması amacıyla gerçekleştirildiği açıkça belirtildi.

Greene: “Amerikan halkı aldatılıyor”



Cumhuriyetçi Parti’nin etkili isimlerinden Marjorie Taylor Greene, konuyla ilgili olarak katıldığı bir televizyon programında sert tepki gösterdi. Greene, “Sosyal medya fenomenlerinin, kim tarafından finanse edildiklerini açıklamadan propaganda yapmak için para almaları Amerikan halkı için rahatsız edici bir durumdur.” ifadelerini kullandı.

Greene, fenomenlerin sponsorlarını açıkça beyan etmeleri gerektiğini vurguladı ve bu sponsorların yabancı bir ülke olması durumunda, söz konusu kişilerin FARA’ya kayıtlı bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

Netanyahu: “Yeni savaş alanı sosyal medya”



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise geçtiğimiz hafta New York’ta yaptığı açıklamada, sosyal medyanın modern savaşlarda yeni bir cepheye dönüştüğünü belirtmişti. Sosyal medya fenomenleriyle bir araya gelen Netanyahu, “Artık savaş alanı kılıçlarla değil, sosyal medya platformlarında kuruluyor.” demişti.

Netanyahu ayrıca, İsrail’e ABD kamuoyunda destek sağlamak için sosyal medya ağlarının stratejik önemine dikkat çekmişti. Oracle şirketinin İsrail yanlısı operasyonlarda rol oynayacağını söyleyen Netanyahu, TikTok’un ardından sıranın X (eski Twitter) platformuna geldiğini belirterek, “Bunu başarabilirsek, İsrail büyük bir kazanım elde edecektir.” ifadelerini kullanmıştı.