Son Mühür- Tank üretimi konusunda dünyanın zirvesinde yer alan Almanya, 67 tonluk yeni tankı Leopard 2 A8'i piyasaya sürmeye hazır hale getirmeyi başardı.

Yeni nesil çok katmanlı kompozit zırh, kule zırhı, kinetik ve kimyasal tehditlere karşı güçlendirilmiş Leopard sınıfının en gelişmiş modelinde, üç yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşının tecrübelerinden faydalanıldı.

2027'de hizmete girecek...



''Tankı Almanlar yapar...'' hatırlatmasında bulunan gazeteci Adelina Sfishta,

''Leopard 2 A8'ler 2027'de hizmete girmek üzere.

Ukrayna savaşından elde edilen bütün tecrübeler, bu tanka aktarıldı.

Dron ve tanksavar saldırılarına karşı EuroTrophy Active Protection System (APS) kullanıyor.

- Dron kesicilerle karşılık verebiliyor

- Dronlara elektronik karıştırma uygulayabiliyor

- 360 derece sensörleri dronları belirleyip, otomatik tedbir alabiliyor

Şimdilik 4 ülkeden teklif aldı.'' mesajı verdi.

İsveç'in daha önce 66 adet Leopard 2 A8 tankı için sipariş verdiği öğrenilmişti.