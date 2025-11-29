TFF 2. Lig Kırmızı Grup 13. hafta mücadelesinde Aliağa FK, deplasmanda Isparta 32 Spor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda ev sahibi ekip Hüseyin Öztürk’ün 54. dakikadaki golüyle öne geçti. Aliağa FK ise 79. dakikada Veli Çetin’in golüyle skoru eşitledi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Maçtan Notlar:

Hakemler: Gürcan Hasova, Mert Çakır, Fatih Etirli

Isparta 32 Spor’da sarı kart gören oyuncular: Ertuğrul Kurtuluş, Abdulkerim Canlı

Aliağa FK’da sarı kart gören oyuncu: Yusuf Erdem Gümüş.

Bu sonuçla iki ekip de sahadan birer puanla ayrıldı.