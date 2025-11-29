Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 39. Olağan Kurultay’da Özgür Özel’in 1333 geçerli oyun tamamını alarak yeniden Genel Başkan seçilmesini değerlendirdi. Gökçen paylaşımında, kurultayın “Şimdi İktidar Zamanı” sloganıyla gerçekleştiğini hatırlatarak, Özel’in büyük bir destekle yeniden seçilmesini yürekten kutladığını belirtti.

Gökçen, açıklamasında CHP’nin son kurultaydan bu yana doğru bildiği yoldan şaşmadığını, müesses nizamın çarkına çomak sokarak siyaseti kendi bildikleri şekilde yaptıklarını vurguladı. Ayrıca, artık CHP’ye sınır ve istikamet çizilemeyeceğini, hesap verecekleri tek merciin millet olduğunu söyledi. Gökçen sözlerini, “Şimdi iktidar zamanıdır” ifadesiyle tamamladı.