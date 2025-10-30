Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi’nde, sabah saatlerinde meydana gelen dikkatsiz bir manevra, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. Geri manevra yapan bir kamyonun tramvay hattının metal güvenlik korkuluklarına çarpması sonucu, korkuluklar yüksek gerilim hatlarına temas etti. Bu temasın ardından art arda kıvılcımlar ve şiddetli patlamalar yaşanırken, olayın yaşandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Kaza zinciri ve elektrik teması

Olay, saat 09.45 sularında Yıldırım Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 34 ECU 121 plakalı kamyonun sürücüsü, Ceberhan Sokak’tan ana yola çıkış yaparken kontrolsüz bir şekilde geri manevra yapmaya çalıştı. Bu sırada kamyon, tramvay hattını çevreleyen metal korkuluklara çarparak onları yerinden oynattı.

Kamyonun çarpmasıyla eğilen ve yerinden sökülen metal korkuluklar, bölgeden geçen tramvay hattının elektrik enerjisini sağlayan yüksek gerilim hattına temas etti. Temasın hemen ardından bölgeden yoğun kıvılcımlar çıkmaya başladı ve peş peşe yüksek sesli patlamalar meydana geldi. Yaşanan bu durum, çevrede bulunan vatandaşlar ve esnaflar arasında büyük bir endişe yarattı.

Patlama anları kamerada

Olayın büyüklüğü ve yarattığı dehşet, hem bölgedeki güvenlik kameralarına hem de çevre sakinlerinin cep telefonu kayıtlarına saniye saniye yansıdı.

Çevre sakinlerinden Hüseyin Bayrak, olay anını şöyle anlattı: "Sabah saatlerinde kamyon sürücüsü sokağa girerken geri manevrayla tramvay korkuluklarına vurdu. Korkuluklar, tramvay hattındaki elektrik kablolarına değince bir anda alevler ve dumanlar yükseldi. Üç beş dakika süren büyük bir panik yaşadık. Daha sonra arkadaşlar kendi imkanlarıyla duruma müdahale etmeye çalıştı. Yaşanan bu gerginlik ciddi bir sıkıntı oluşturdu." Olayda şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, elektrik ekipleri ve güvenlik birimleri olay yerinde detaylı incelemelerde bulunarak hattaki enerjiyi kesmek ve hasarı gidermek üzere çalışma başlattı. Tramvay seferlerinde de aksamalar yaşandığı bildirildi.