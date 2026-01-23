İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ABD Başkanı Donald Trump’ın öncülüğünde kurulan Barış Kurulu’na katılmayacaklarını açıkladı. Sanchez, davete nazik bir dille teşekkür ettiklerini ancak girişimi reddettiklerini duyurdu.

Trump’ın girişimi: Barış Kurulu resmen kuruldu

ABD Başkanı Trump tarafından kurulan ve uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde Birleşmiş Milletler ile iş birliği içinde çalışacağı açıklanan Barış Kurulu’nun kuruluş sözleşmesi dün imzalandı. Kurulda ABD’nin de aralarında bulunduğu 22 ülke yer aldı.

Çok sayıda ülke davet edildi, İspanya olumsuz yanıt verdi

Trump yönetimi tarafından birçok ülkeye katılım daveti gönderilirken, İspanya bu çağrıya olumsuz yanıt veren ülkeler arasında yer aldı. Konuya ilişkin açıklama, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonrasında yapıldı.

Sanchez: “Çok taraflılığa öncelik veriyoruz”

Basın toplantısında konuşan Başbakan Sanchez, İspanya’nın dış politika yaklaşımında çok taraflılığın ve BM merkezli diplomatik mekanizmaların temel öncelik olduğunu vurguladı. Sanchez, bu nedenle Barış Kurulu girişimine dahil olmayacaklarını ifade etti.

Filistin vurgusu dikkat çekti

Sanchez açıklamasında, Filistin yönetiminin kurulda yer almamasını da kararın önemli gerekçelerinden biri olarak gösterdi. İspanya Başbakanı, adil ve kapsayıcı olmayan girişimlerin kalıcı barışa katkı sunamayacağı değerlendirmesinde bulundu.

İspanya’dan net mesaj

İspanya yönetimi, uluslararası krizlerin çözümünde tek taraflı ya da sınırlı katılımlı platformlar yerine, BM çatısı altında yürütülen diplomatik süreçlerin desteklenmesi gerektiğini bir kez daha yineledi.