Ankara’daki Kara Harp Okulu’nda 30 Ağustos 2024’te düzenlenen mezuniyet töreni sırasında yaşanan olaylar gerekçe gösterilerek Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen teğmenlerden Deniz Demirtaş hakkında açılan davada mahkeme kararını verdi.

İdare mahkemesi ihraç kararını iptal etti

Ankara 21. İdare Mahkemesi, Demirtaş hakkında verilen “Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası”nı hukuka aykırı bularak iptal etti. Mahkeme, disiplin cezasına dayanak gösterilen fiillerin yeterli biçimde ortaya konulamadığına hükmetti.

“Hizmete engel davranış” iddiası somutlaştırılamadı

Kararda, Teğmen Deniz Demirtaş’a isnat edilen “hizmete engel davranışlarda bulunmak” fiilinin açık, net ve somut delillerle desteklenemediği vurgulandı. Bu nedenle Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 16 Ocak 2025 tarihli ve 2025/23 sayılı ihraç kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varıldı.

Maddi haklar faiziyle birlikte ödenecek

Mahkeme kararında, hukuka aykırı olduğu yargı kararıyla tespit edilen işlemler nedeniyle doğan maddi zararların tazmin edilmesinin zorunlu olduğu belirtildi. Anayasa’nın 125. maddesi kapsamında, Demirtaş’ın ihraç işlemi nedeniyle yoksun kaldığı tüm parasal hakların, hak ediş tarihlerinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte idare tarafından ödenmesine hükmedildi.

Mahkeme gerekçesinde Anayasa vurgusu

Kararda ayrıca, davacının sigortalı çalışmalardan elde ettiği kazançların da dikkate alınması gerektiği ifade edildi. Mahkeme, idarenin hukuka aykırı işlem tesis etmesi halinde ortaya çıkan zararın giderilmesinin anayasal bir yükümlülük olduğuna dikkat çekti.

Diğer teğmenler için yargı süreci devam ediyor

Aynı tören gerekçe gösterilerek ihraç edilen teğmenler Ebru Eroğlu, İzzet Talip Akarsu, Batuhan Gazi Kılıç ve Serhat Gündar tarafından açılan davalarda ise henüz karar verilmedi. Bu dosyalarla ilgili yargı sürecinin sürdüğü öğrenildi.

Karar emsal niteliği taşıyabilir

Hukuk çevrelerinde, Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen bu kararın, benzer gerekçelerle açılan diğer davalar açısından emsal teşkil edebileceği değerlendirmesi yapılıyor. Önümüzdeki süreçte çıkacak kararların, ihraç edilen diğer teğmenlerin hukuki durumunu da doğrudan etkilemesi bekleniyor.