Son Mühür- İspanya'nın Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından oyuncu Jenni Hermoso'yu zorla öptüğü için cinsel saldırıdan hüküm giyen Rubiales'in başı bu kez kendi amcasıyla dertte.

Madrid'de yeni kitabının tanıtımı için düzenlenen etkinlikte İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) eski başkanı Luis Rubiales'e üç adet yumurta fırlatıldı.

Rubiales, Periodista Digital haber portalına verdiği demeçte, "Kendi amcam olduğunu öğrendim; Luis Ruben deniyor. Benim yaşlarımda bir amca," dedi. "Bana yumurta attı çünkü o dengesiz bir insan ve bunun için hiçbir gerekçe olduğunu düşünmüyorum. Onu tutukladılar, götürdüler ve evet, ona karşı işlem başlatmak zorunda kalacağız çünkü gerçekten silahlı olduğunu düşünüyordum." dedi.

İspanya polisine göre saldırgan tutuklandı...



İspanya Polis teşkilatı olayla ilgili bir İspanyol erkeğin tutuklandığını bildirdiği ancak aile bağlantısını doğrulamayı reddettiği öğrenildi.



Rubiales, Ağustos 2023'te Sidney'de İspanya'nın İngiltere'yi yenmesinin ardından madalya töreni sırasında İspanya Kadın Milli Takımı oyuncusu Jenni Hermoso'yu zorla öptüğü için 10.800 avro para cezasına çarptırılmıştı.

Tartışmaların gündem olmasının ardından Rubiales İspanya Futbol Federasyonu başkanlığından istifa etmek zorunda kalmıştı.