Bahçelerde en sık görülen gül hastalıklarından biri olan kara leke hastalığı, kısa sürede yaprak dökülmesine ve bitkinin zayıflamasına neden oluyor. Diplocarpon rosae adlı mantarın oluşturduğu bu sorun, özellikle yaz aylarında yanlış sulama, yüksek nem ve yetersiz hava sirkülasyonu bulunan bahçelerde hızla yayılıyor. Ancak erken müdahale, doğru budama teknikleri ve doğal koruyucu uygulamalar sayesinde hastalığın ilerlemesi büyük ölçüde durdurulabiliyor. Üstelik evde hazırlanabilecek basit bir karışım da mantar oluşumunu önlemeye yardımcı oluyor.

Kara Leke Hastalığı Gülleri Nasıl Etkiliyor?

Kara leke hastalığı, gül yetiştiricilerinin en çok mücadele ettiği mantar enfeksiyonlarının başında geliyor. Hastalık ilk olarak yaprak yüzeyinde düzensiz şekilli siyah lekeler halinde ortaya çıkıyor. İlerleyen süreçte lekeler büyüyor, yapraklar sararıyor ve erken dökülmeye başlıyor. Yapraklarını kaybeden bitki fotosentez yapamadığı için gelişimi yavaşlıyor, çiçeklenme azalıyor ve kış aylarına daha güçsüz giriyor.

Bu mantar özellikle uzun süre ıslak kalan yapraklarda hızla çoğalıyor. Üstten yapılan sulamalar, sık dikim ve hava dolaşımının yetersiz olduğu alanlar enfeksiyon riskini artırıyor. Hastalık kontrol altına alınmadığında aynı sezon içinde tüm bitkiye yayılabiliyor.

Siyah Lekeler Görüldüğünde İlk Müdahale Nasıl Yapılmalı?

Kara leke hastalığında zaman kaybetmeden harekete geçmek büyük önem taşıyor. İlk olarak hastalıklı yapraklar ve enfekte olmuş dallar steril bir budama makasıyla kesilmeli. Budama sırasında kullanılan ekipmanların temiz olması, mantarın sağlıklı dallara taşınmasını önlüyor.

Toprağa dökülen yaprak ve dal parçalarının mutlaka toplanması gerekiyor. Çünkü mantar sporları bu artıkların üzerinde yaşamaya devam ederek sonraki dönemde yeniden enfeksiyona neden olabiliyor. Toplanan bitki atıkları komposta eklenmemeli, kapalı bir poşette çöpe gönderilmeli. Ayrıca budama işleminin yağışlı veya çok nemli havalarda yapılmaması da sporların yayılmasını azaltıyor.

Doğal Karışımlar ve Koruyucu Uygulamalar Öne Çıkıyor

Kara leke hastalığıyla mücadelede ticari fungisitler etkili olsa da birçok bahçe sahibi doğal çözümleri tercih ediyor. Erken dönemde uygulanabilecek en bilinen yöntemlerden biri karbonatlı karışım.

Yaklaşık 3,8 litre suya 1 yemek kaşığı kabartma tozu ile 1 yemek kaşığı ince bahçe yağı eklenerek hazırlanan karışım yapraklara püskürtülebiliyor. Bu uygulamanın kara leke ve külleme gibi mantar hastalıklarının oluşma riskini azaltmaya yardımcı olduğu belirtiliyor. Ancak kabartma tozu miktarının artırılmaması gerekiyor. Fazla miktarda kullanılan karbonat yaprak yüzeyinde tuz birikimine neden olarak bitkiye zarar verebiliyor.

Doğal mücadelede neem yağı ve bakır bazlı ürünler de sık tercih edilen seçenekler arasında yer alıyor. Bu ürünlerin kullanımında üretici talimatlarına uyulması tavsiye ediliyor.

Kara leke hastalığına karşı uygulanabilecek yöntemler

Hastalıklı yaprak ve dalları budayın.

Topraktaki döküntüleri tamamen temizleyin.

Bitki artıklarını kompost yerine çöpe atın.

Neem yağı veya bakır bazlı ürünlerden yararlanın.

Karbonatlı doğal karışımı önerilen ölçülerde hazırlayın.

Yaprakları değil doğrudan kök bölgesini sulayın.

Doğru Sulama ve Bahçe Düzeni Hastalığı Önleyebiliyor

Kara leke hastalığını önlemenin en etkili yollarından biri doğru sulama alışkanlığı kazanmak. Yaprakları sürekli ıslatan fıskiye sistemleri mantar gelişimini kolaylaştırırken damlama sulama kök bölgesine doğrudan su ulaştırdığı için hastalık riskini azaltıyor.

Bunun yanında güller arasında yeterli mesafe bırakılması, içe doğru büyüyen dalların budanması ve güneş ışığının bitkinin her bölümüne ulaşmasının sağlanması da hava dolaşımını artırıyor. Böylece mantarın sevdiği nemli ortam ortadan kalkıyor.

İlkbaharda tomurcuklanma döneminde koruyucu uygulamalara başlanması da sezon boyunca enfeksiyon riskini önemli ölçüde düşürebiliyor. Özellikle nemli bölgelerde yaşayanların hastalığa dayanıklı gül çeşitlerini tercih etmesi bakım sürecini kolaylaştırıyor.