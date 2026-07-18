Akıllı telefonların aşırı ısınması özellikle yaz aylarında sık karşılaşılan bir sorun haline geliyor. Cihazı kısa sürede serinletmek isteyen birçok kullanıcı ise telefonu buzdolabına veya dondurucuya koymayı pratik bir çözüm olarak görüyor. Ancak teknik servis uzmanları, bu yöntemin faydadan çok zarar getirdiği konusunda uyarıyor. Ani sıcaklık değişimi nedeniyle cihazın içinde oluşan yoğuşma, elektronik bileşenlerde kalıcı hasarlara yol açabiliyor. Basit görünen bu alışkanlık, yüksek onarım maliyetleriyle sonuçlanabilecek ciddi teknik sorunların önünü açabiliyor.

Ani Sıcaklık Değişimi Telefonun İçinde Yoğuşmaya Yol Açabiliyor

Aşırı ısınan bir telefonu çok soğuk bir ortama koymak, cihazın içindeki hava ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkını hızla artırıyor. Bu değişim sonucunda oluşan yoğuşma, telefonun iç bileşenlerinde nem birikmesine neden olabiliyor. Suya dayanıklılık sertifikaları genellikle dışarıdan gelebilecek sıvılara karşı koruma sağlasa da, cihazın içinde oluşan nem aynı korumayı sunmuyor.

Uzmanlara göre özellikle anakart üzerindeki elektronik devreler, yoğuşmanın neden olduğu korozyondan etkilenebiliyor. Korozyon ilerledikçe kısa devre riski artarken, bazı durumlarda cihaz tamamen kullanılamaz hale gelebiliyor. Bu nedenle telefon dışarıdan soğumuş görünse bile, içeride fark edilmeyen hasarlar oluşabiliyor.

Batarya ve Ekran Bileşenleri de Risk Altında

Ani soğutma yalnızca elektronik devreleri etkilemiyor. Lityum iyon bataryalar da hızlı sıcaklık değişimlerinden olumsuz etkilenebiliyor. Batarya performansında düşüş, şişme ve ileri seviyede güvenlik riskleri oluşabileceği belirtiliyor.

Bunun yanında ekranı ve kasayı bir arada tutan özel yapıştırıcılar da sıcaklık şoklarından zarar görebiliyor. Bu durum ekranın kasadan ayrılmasına, çatlamasına veya zamanla yapısal dayanıklılığını kaybetmesine neden olabiliyor. Teknik servislerde son dönemde bu tür arızalarla gelen cihaz sayısında artış yaşandığı ifade ediliyor.

Telefonu Soğutmanın Doğru Yöntemi Ne Olmalı

Uzmanlar, aşırı ısınan bir telefonu hızla soğutmaya çalışmak yerine doğal şekilde sıcaklığının düşmesini beklemenin en güvenli yöntem olduğunu vurguluyor. Bunun için uygulanabilecek adımlar şöyle sıralanıyor:

Koruyucu kılıfı çıkarın.

Ekran parlaklığını mümkün olduğunca düşürün.

Kullanılmıyorsa cihazı tamamen kapatın.

Şarj işlemini durdurun.

Telefonu doğrudan güneş almayan, serin ve hava akımı bulunan bir ortamda bekletin.

Soğutmak için buzdolabı, dondurucu veya buz aküsü gibi yöntemlere başvurmayın.

Bu yöntemler cihazın sıcaklığını güvenli şekilde düşürmeye yardımcı olurken, ani sıcaklık değişiminin oluşturabileceği teknik riskleri de azaltıyor.

Pirinç Yöntemi Gibi Buzdolabı Alışkanlığı da Yanlış Biliniyor

Uzmanlar, telefonu buzdolabına koyma alışkanlığını uzun yıllardır doğru sanılan "ıslanan telefonu pirince koyma" yöntemiyle benzer bir yanlış olarak değerlendiriyor. Pirincin cihazın içindeki sıvıyı tamamen gideremediği, hatta oluşan tozların hoparlör ve şarj girişlerinde yeni sorunlara neden olabildiği belirtiliyor.

Benzer şekilde telefonu ani şekilde soğutmaya çalışmak da kısa vadede çözüm sunuyor gibi görünse de, uzun vadede elektronik bileşenlerde geri dönüşü zor hasarlar oluşturabiliyor. Özellikle günümüzde akıllı telefon onarım maliyetlerinin ve yeni cihaz fiyatlarının yüksek seviyelere ulaşması, doğru kullanım alışkanlıklarının önemini daha da artırıyor.