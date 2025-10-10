Son Mühür- Bir dönem iktidar ve muhalefet rekabetinde muhalif seçmenin en güvendiği isimler arasında yer alan İsmail Küçükkaya'nın iktidara yakın bir politika izleyen Tv 100'deki macerası beklenen çok daha kısa sürdü.

Halk Tv'den ayrıldıktan sonra Ekim ayı başında yeni kanalında sabah programının ekran yüzü olarak başlayan deneyimli gazetecinin son konuğu CHP eski Milletvekili gazeteci Mustafa Balbay'dı.

Balbay sürpriz bir şekilde cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettiğini söyleyerek, İmamoğlu'nun Küçükkaya'ya hitaben yazdığı mektubu verdi.

İmamoğlu'nun mektubunu, İmamoğlu'nun üç kez seçim kazandığı vurgusuyla canlı yayında okuyan Küçükkaya bu programdan çok kısa bir süre sonra işine son verildiğini öğrendi.



ROK: Haberi benden öğrendi...



Rasim Ozan Kütahyalı iktidara yakın bir isimden öğrendiği olayı İsmial Küçükkaya'yı arayarak söylediğini ve Küçükkaya'nın işten çıkartılma haberini kendisinden öğrendiğini öne sürdü.

Sosyal medyada Tv 100 yönetiminin İsmail Küçükkaya'yla Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu İmamoğlu'nu överek okuması, Ebru Baki'nin ise iktidarı eleştiren bir tutum içinde olması nedeniyle programlarının kaldırıldığı yorumları gündem oldu.