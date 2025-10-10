Gazze Şeridi’nde Mısır arabuluculuğunda varılan mutabakatın ardından ilan edilen ateşkesin devreye girmesiyle birlikte, binlerce Filistinli, zorunlu göç ettikleri Şeridin güney bölgelerinden kuzeydeki evlerine doğru hareketlendi. İsrail ordusunun yerel saatle 12.00’de ateşkesin başladığını resmi olarak duyurmasının hemen ardından, yerinden edilen Filistinliler, Gazze kent merkezine ve Şeridin kuzey bölgelerine geri dönme çabasına girişti.

Reşid Caddesi’nde insan seli: Geri dönüş yolları açıldı

Güneye göç etmek zorunda kalan Filistinliler, Gazze’nin orta ve güney bölgelerini kuzeydeki Gazze kentine bağlayan ana arterlerden biri olan Reşid Caddesi’ni kullanarak ilerliyor. Sivillerin bu toplu geri dönüşü, cadde üzerinde yoğun bir insan seline neden oldu. İnsanlar, yanlarına alabildikleri kısıtlı eşyalarla ve büyük bir belirsizlik içinde olmalarına rağmen, evlerine kavuşma umuduyla bu zorlu yolu katediyor. Bu durum, bölge halkının kendi topraklarına olan derin bağlılığını ve bir an önce normal hayatlarına dönme arzusunu net bir şekilde gösteriyor. Uluslararası gözlemciler, insani durumun ciddiyetini koruduğu Gazze’de, bu geri dönüş hareketinin lojistik ve güvenlik açısından yeni zorlukları da beraberinde getirebileceği uyarısında bulunuyor.

İsrail Ordusu'ndan kısmi geri çekilme onayı: Ateşkes yürürlükte

Ateşkesin yürürlüğe girmesine ilişkin açıklama, Mısır’da yapılan görüşmelerin başarılı bir şekilde sonuçlanmasının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapıldı. Ordu, yaptığı yazılı açıklamada, ateşkesin yerel saatle 12.00 itibarıyla uygulamaya konulduğunu teyit etti. Ayrıca, İsrail askerlerinin, güvenlik hattı olarak tanımlanan ve Şeridin çevresini kapsayan "sarı hat" olarak belirtilen noktalara doğru kısmi çekilme işlemlerini tamamladığı bilgisi de paylaşıldı. Bu kısmi geri çekilme, bölgede uzun süredir devam eden askeri hareketliliğin bir süreliğine durulacağını gösteriyor. Ancak, ateşkesin kalıcılığı ve insani yardımların sorunsuz ulaştırılması, uluslararası toplumun öncelikli gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bu geri dönüş dalgasının, Gazze’deki kriz sonrası iyileşme sürecinin ilk önemli adımı olması bekleniyor.