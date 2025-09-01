Son Mühür- Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı kulüpten ayrılma konusundaki kararlılığını sürdürürken, tesislerde isteksiz bir görüntü sergiledi. Milli futbolcunun mutsuz tavırları, ayrılık talebinin ciddiyetini ortaya koydu.

“Söz verdiler, şimdi başka konuşuyorlar”

24 yaşındaki oyuncunun yakın çevresine yaptığı açıklamalarda, “Geçen sezon başında iyileştirmeyi yaptılar, ayrılık için söz verdiler. Şimdi farklı konuşuyorlar” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu sözler, yönetimle oyuncu arasındaki güven krizini gözler önüne serdi.

Yönetimin beklentisi

Galatasaray yönetimi ise oyuncunun transferine onay için yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Sarı-kırmızılıların, Barış Alper için 45 milyon euro seviyesinde bir teklif gelmesi halinde masaya oturabileceği belirtiliyor.

Son gelişmelere göre Suudi Arabistan ekibi NEOM SC, Galatasaray’a 39 milyon euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 10 pay içeren bir teklif sundu. Ayrıca anlaşmada “Türkiye’de başka bir takıma transfer olamaz” maddesinin yer aldığı öğrenildi.

Karar Başkan Özbek’te

Barış Alper Yılmaz’ın geleceği konusunda son sözü Galatasaray Başkanı Dursun Özbek söyleyecek. Teklifin kabul edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.