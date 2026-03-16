Son Mühür - İslam Memiş, dolandırıcıların hedefinde bulunan konut, arsa ve iş yeri sahiplerine yönelik olarak e-Devlet’te yer alan “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi” hizmetinin kritik bir güvenlik adımı olduğunu dile getirdi. Memiş, yalnızca birkaç dakikada tamamlanabilen bu işlem sayesinde vatandaşların taşınmazlarını adeta dijital bir kalkanla koruma altına alabileceğini söyledi.

''Ciddi risk oluşturuyor...''

İslam Memiş'in uyarısı şu şekilde:

"Son dönemde sahte vekaletle yapılan satış girişimleri ve kimlik bilgisi sızıntıları ciddi bir risk oluşturuyor. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden mülklerini kilitleyerek bu kirli girişimlerin önüne geçebilir"

Satış ve devir işlemleri bu şekilde durduruluyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından sunulan bu uygulama, taşınmaz üzerinde malik onayı olmadan herhangi bir işlem yapılmasını engelliyor. Sistem devreye alındığında tapu siciline işlenen beyan sayesinde satış ve devir gibi işlemler askıya alınıyor. Ayrıca, mülk sahibinin açık rızası olmadan taşınmaz üzerine ipotek tesis edilemiyor. Sahte vekaletle tapu müdürlüğüne başvuran dolandırıcılar ise sistem tarafından otomatik olarak engelleniyor.

Taşınmazınızı dolandırıcılık girişimlerine karşı güvence altına almak için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz:

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Arama bölümüne “Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü” yazarak ilgili hizmet sayfasına ulaşın.

Hizmetler arasından “İşlem Yapılamaz Beyan Tesisi” seçeneğini açın.

Listeden koruma altına almak istediğiniz taşınmazı işaretleyin ve “Beyan Tesis Et” seçeneğini onaylayın.

Bu adımların ardından taşınmaz üzerinde herhangi bir işlem yapılmak istendiğinde sistem, doğrudan malikin şahsi başvurusunu ya da açık onayını zorunlu hale getirir.