Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Buca Kozağaç Deresi’nde başlattığı ıslah çalışmasıyla yoğun yağışlarda yaşanan taşkın sorununu ortadan kaldıracak. 12 milyon liralık proje bir ayda tamamlanacak.

Kozağaç Deresi’nde taşkınlara kalıcı çözüm

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Buca’nın Fırat, Yenigün ve Yeşilbağlar mahallelerinden geçen Kozağaç Deresi’nde taşkın tehlikesini önlemek için kapsamlı bir ıslah çalışması başlattı.

Özellikle yoğun yağışlarda 289/59, 272/6 ve 272. sokaklarda su baskınlarına neden olan derenin kesiti iki kat genişletilerek 2 metreden 4 metreye çıkarılacak. Toplam maliyeti 12 milyon lira olan proje, yalnızca bir ay içinde tamamlanacak. Çalışmanın bitmesiyle birlikte bölgedeki taşkın riski ortadan kalkacak, vatandaşların yaşam kalitesi artacak.

“Her yağmurda korkuyla yaşıyorduk”

Bölge sakinlerinden Gülten Mutlu, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: “Her yağmurda korkuyla yaşıyorduk. Kapılara havlu ve sünger koyuyorduk, evlerimizi su basıyordu. Şimdi derenin genişletileceğini duyduk, içimiz çok rahatladı.”

“Yıllardır beklediğimiz hizmet”

Bölgede esnaflık yapan Mahmut Özkan da taşkınların kendilerine büyük maddi zarar verdiğini belirtti: “Dükkânımı defalarca su bastı, binlerce lira zarar ettim. Malzemelerim heba oldu. Bu çalışma bizim için kurtuluş demek. Belediyeye teşekkür ediyoruz, yıllardır beklediğimiz bir hizmetti.”

Buca’nın altyapısına güçlü dokunuş

İZSU’nun Buca’da yürüttüğü dere ıslah çalışması, bölge halkının uzun süredir yaşadığı taşkın sorununa kalıcı çözüm getirecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla Kozağaç Deresi’nin çevresindeki mahallelerde altyapı güvenliği artacak, kış aylarında yaşanan su baskınları tarihe karışacak.