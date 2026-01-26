Son Mühür/ Beste Temel - Olay, Karşıyaka Vapur İskelesi’nde meydana geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi bölgeye sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, kedinin mazgaldan düşerek iskele altına girdiği belirlendi.

Dalgıçlar suya girdi, botla destek sağlandı

Kurtarma çalışması kapsamında iki kişilik su altı kurtarma timi suya girerken, iki kişilik ekip botla destek verdi. Kolonlar arasında sıkıştığı tespit edilen kediye ulaşılarak kontrollü şekilde bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla çıkarıldı

Ekiplerin koordineli müdahalesi sonucu kedi, yaklaşık 20 dakika içinde iskele altından alınarak güvenli şekilde karaya çıkarıldı. Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.